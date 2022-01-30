بوتين يجعل التجسس على الصناعات أولوية للمخابرات الخارجية الروسية

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يضع الكرملين رهانه على التجسس على الصناعات من أجل تنمية روسيا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد عقوبات غربية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، خلال زيارة لمقر فريق عمل جهاز المخابرات الخارجية الروسي بثها التلفزيون الحكومي،" كما كان الوضع في الماضي، فإن أحد أولويات عمل -جهاز المخابرات الخارجية - هو دعم تنمية القدرات الصناعية".

وشدد على أن هذا الأمر مهم بشكل خاص في ضوء العقوبات الغربية.

وأشار إلى أن هذا العمل هو أحد أهم الأعمال على الإطلاق.

وتابع الرئيس الروسي إن ‘عملاء الجهاز لا يجب عليهم فقط الحصول على المعلومات بشأن الصناعة، ولكن أيضا تقديم الأسس من أجل التخطيط الاستراتيجي وتحليل العمليات الدولية.

وجاءت زيارة بوتين لمقر المخابرات بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على إنشاء جهاز المخابرات الخارجية الروسية، السوفيتي سابقا.

كان بوتين نفسه قد عمل لفترة طويلة كضابط في جهاز المخابرات السوفيتي "كي جي بي" ، وكان يتمركز في ألمانيا الشرقية السابقة في ثمانينيات القرن الماضي.