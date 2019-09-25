سخر الإعلامي عمرو أديب، من خسارة النادي الأهلي من نادي سموحة 2 / 3، في بطولة الدوري العام.



وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الأهلي كان المفروض يخسر 6 أو 6.5 .. أنا نزفت علشان الأهلي.. الكيان يتعمل فيه كده".



وأضاف - منتقدا انفعالات لاعبي الأهلي: "هو يا نكسب يا إما نشوح للحكم ونزعق له .. عادي يا جماعة .. الأندية كلها بتتغلب".



كما أثنى على لاعب سموحة مروان حمدي بعد تسجيله هدفين قائلًا: "ربنا كريم ومروان حمدي يرجع لمكانه ومكانته المحترمة والكويسة"، في إشارة إلى تمنيه العودة لنادي الزمالك.



وتابع: "مروان حمدي لاعب ممتاز وشكرا لكيروش إنها عرفنا على اللاعب ده"، وذلك بعدما شارك اللاعب مع المدرب البرتغالي وهو على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني.



ونجا الأهلي من خسارة ثقيلة أمام نادي سموحة، وحول وقلص تأخره من ثلاثية نظيفة بتسجيله هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري العام.