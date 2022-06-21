مقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم صاروخي على أوديسا الأوكرانية

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ضربت صواريخ روسية مبنى سكني ومركز استجمام بالقرب من مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال حاكم أوديسا، مكسيم مارشينكو، إن الهجوم أصاب مبنى قريبا من بيلهورود- دنيستروفيسكي المطلة على البحر الأسود، قرب مدينة أوديسا، رابع أكبر مدن أوكرانيا.

ودمر الصاروخ جزءا من المبنى المكون من تسعة طوابق، حسبما ذكر رئيس الإدارة العسكرية المحلية، سيرهي براتشوك، عبر تطبيق تليجرام. ونشب حريق عقب الهجوم.

وأشارت أوكرانيا إلى أنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من طائرة حربية روسية كانت تحلق فوق البحر الأسود.

ولم يتسن التحقق من المعلومات الواردة من منطقة الصراع بصورة مستقلة.