 يسري رزق لاعب الملاكمة يتوج بسابع ذهبيات مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط - بوابة الشروق
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يسري رزق لاعب الملاكمة يتوج بسابع ذهبيات مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط

على البحيري
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 11:00 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 11:00 م

توج يسري رزق لاعب منتخب مصر للملاكمة بالميدالية الذهبية في منافسات وزن فوق 91 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط، والمقامة حاليًا في مدينة وهران الجزائرية.

وفاز بطل الملاكمة بالميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل ايطاليا بنتيجة 2–1.

وتضم قائمة منتخب الملاكمة في دورة ألعاب البحر المتوسط 15 لاعبًا ولاعبة وهم: أحمد أسامة وعمر خالد ومصطفى قمصان وعصام أمين وعمر عبدالعزيز وعلي عمرو وعبد الرحمن عرابي ومحمد بلال ويسري رزق وسلمى شعبان وإيمان فراج ويمنى أحمد ومريم أحمد ورحمة محفوظ وأروى حسام.

بتلك النتيجة، رفعت البعثة المصرية رصيدها من الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط إلى 32 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهبيات و 10 فضيات و 15 برونزية.


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