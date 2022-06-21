الشرطة الفرنسية تكتشف عملية احتيال كبيرة بتزييف ملصق نبيذ بوردو

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 11 شخصا مشتبه بهم في القيام بعملية احيال واسعة النطاق تشمل ملصقات نبيذ بوردو.

وأعلن مكتب المدعي العام في بوردو اليوم الجمعة أنه يشتبه في قيامهم بوضع ملصق نبيذ بوردو الشهير على نبيذ أقل جودة من مناطق أخرى من فرنسا ومن إسبانيا، وبيعه عبر وسطاء في فرنسا والخارج.

ووفقا لتقارير، بيعت كميات كبيرة من زجاجات بوردو المقلدة بأسعار منخفضة لمتاجر التجزئة.

وأفادت التقارير بأن العقل المدبر وراء عملية الاحتيال، بمئات الآلاف من الزجاجات، هو صاحب مصنع نبيذ في ميدوك الواقعة على بعد مسافة ليست بعيدة عن منطقة بوردو المشهورة بعنبها الأحمر.