الشروق تلتقي الطالب الذي أعاد مبلغ 170 ألف جنيه لصاحبها دون مقابل

"الأمانة أكبر بكثير من المبلغ الذي قمت برده أنا وزميلي".. هذه كانت أول كلمات نطق بها الطالب أفرايم نبيل، بالصف الأول الثانوي، ابن عزبة شاهين، مدينة المنيا، والذي عثر علي مبلغ ١٧٠ ألف جنيه ملقاة داخل كيس بلاستيك على الرصيف، واعاداها لصاحبها دون مقابل.

وقال نبيل، في حوار خاص للشروق، إنه كان عائدا من لعب كرة القدم مع صديقه، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، وإذا بهما يجدان كيسا أبيضا بداخله أشياء، ولما اقتربوا منه وجدوها أموالا فأخذاها، ووضعا مكان الكيس ورقة بها أرقام تليفوناتهما.

وأضاف أنهما ذهبا معا ولم يفتحا الكيس ووضعاه داخل شنطة ملابس، وعندما انتهيا من اللعب عادا لنفس المكان، وأثناء سيرهما وجدوا رجلا يبدو عليه الحزن والتعب، ويبحث عن أشياء، وعرفا أنه صاحب المبلغ.

وتابع: أعطيناه المبلغ دون أي تردد، ولم نقم بعده، وشكرنا الرجل وانصرفنا، وأخبرنا والدينا فلم يصدقوا، وبعد ١٠ أيام وأنا في طريقي للملعب تقابلنا مع الرجل صاحب المبلغ واصطحبني لمكتبه وعلمت أن المبلغ كان عبارة عن قرض، وقام بالتصوير معي ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وفوجئت بالدنيا كلها بتكلمني.

وأردف: اللواء أسامة القاضي كرمنا، وكذلك المجلس القومي للمرأة، وأسقف عام المنيا، ومطران الكاثوليك بالمنيا، ومديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور علي عبد السلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية.