 أستراليا تسجل 33 ألفا و746 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة - بوابة الشروق
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أستراليا تسجل 33 ألفا و746 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 11:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 11:51 ص
سجلت أستراليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 33 ألفا و746 إصابة و33 وفاة، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 8 ملايين و164 ألفا و673، والوفيات إلى 9 آلاف و930.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 59 مليونا و978 ألفا و455 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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