 السفارة الروسية لدى بريطانيا تحتج على إهانات موجهة لروسيا - بوابة الشروق
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السفارة الروسية لدى بريطانيا تحتج على إهانات موجهة لروسيا

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا
أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 5:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 5:58 ص

ذكرت السفارة الروسية في لندن، أنها قدمت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البريطانية بعد تصريحات مهينة أدلى بها أعضاء في الحكومة البريطانية ضد روسيا.
وأضافت السفارة -في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس"-: "في 30 يونيو، أرسلت السفارة مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بعد التصريحات الهجومية التي أدلى بها ممثلو القيادة البريطانية ضد روسيا وشعبها ورئيسها ومسؤولين كبار آخرين، وعلى وجه الخصوص، تشير المذكرة إلى أن مثل هذا الخطاب غير مقبول وغير ملائم من حيث الشكل والمضمون".
وشدد البيان على أن خطاب السلطات البريطانية يُنظر إليه في روسيا على أنه "مظهر من مظاهر عدم الاحترام الشديد" للبلاد وتقاليدها الدبلوماسية، "ناهيك عن التعامل الفضفاض مع الحقائق".
وقالت السفارة الروسية "اقترحت السفارة أن تتخذ المملكة المتحدة خطوات لتصحيح هذا الانطباع السلبي".

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