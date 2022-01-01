 نادي المنيا يحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو والعشر الأوائل من ذي الحجة - بوابة الشروق
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نادي المنيا يحتفل بذكرى ثورة ٣٠ يونيو والعشر الأوائل من ذي الحجة

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 1:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 1:18 ص

نظم نادي المنيا الرياضي وقصر ثقافة المنيا حفلا فنيا متنوعا، مساء الخميس، بالمقر الرئيسي للنادي؛ احتفالاً بذكرى ثورة ٣٠ يونيو والعشر الأوائل من ذى الحجة.

وشهد الحفل تنوع للفقرات ما بين عروض للفنون الشعبية وتلتها فقرات متنوعة لكوال قصر الثقافة بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، قدم خلالها فقرات غنائية وطنية ودينية جماعية وفردية للعديد من المواهب.

من جانبها، أشادت الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا والمشرف على النشاط الثقافي والاجتماعي خلال كلمة الافتتاح، بالتعاون المثمر بين النادي وقصر الثقافة فرع المنيا، مؤكدة حرص الإدارتين على تنظيم الاحتفالات التي تزيد الوعي بالمناسبات الوطنية والدينية التي يتميز بها أهل مصر عن غيرهم من الدول.

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