إيرباص تفوز بواحدة من أكبر الصفقات الصينية في ضربة لمنافستها بوينج

فازت شركة "إيرباص إس إي" بواحدة من أكبر صفقاتها، حيث ستبيع ما يقرب من 300 طائرة، بلغت قيمتها أكثر من 37 مليار دولار لأربع شركات طيران صينية، في عملية ناجحة للشركة المصنعة الأوروبية، في صراعها مع شركة "بوينج" الأمريكية للهيمنة على أكبر اقتصاد في آسيا.

وستشتري شركة "تشاينا إيستيرن إيرلاينز كورب" 100 طائرة جديدة ضيقة البدن طراز "إيه.320"، بينما ستحصل شركة "إير تشاينا ليميتيد" على 64 طائرة، وستستحوذ شركة "شنجن إيرلاينز" التابعة لها على 32 طائرة أخرى، طبقا لملفات منفصلة للشركة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

كانت شركة "طيران جنوب الصين" قد ذكرت في وقت سابق أنها ستشتري 96 طائرة جديدة طراز "إيه 320 نيوز" بالإضافة إلى تأجير طائرات إضافية.

وتعتبر الصين وهي أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان سوقا رئيسيا لشركة "إيرباص" ومنافستها الأمريكية "بوينج"،وعملت الشركتان على تعزيز وجودهما هناك.

تأتي هذه الطلبات في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية بين أمريكا والصين.

وبينما لا يزال السفر في البلاد ضعيفا، وسط قيود مكافحة كوفيد، فإنه يجب تقديم طلبات شراء الطائرات قبل سنوات، في ضوء قدرة الشركات المصنعة المحدودة.