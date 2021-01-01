تايوان: 35 ألفا و800 إصابة و121 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايوان 35 ألفا و800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها باستثناء 101 حالة ، تم انتقالها محليا و121 حالة وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.



وسجلت "تاويوان" أعلى حالات إصابة وهي 3399، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الجمعة



وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل ثلاثة ملايين و803 آلاف و49 حالة إصابة، منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها ثلاثة ملايين و788 ألفا و274 حالة إصابة محلية.



وبتسجيل 121 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم ،بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 6772 ، حسب بيانات المركز.