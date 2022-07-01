منظمة الصحة العالمية: لا مجال للرضا عن النفس في مكافحة جدري القرود بأوروبا

دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات والمواطنين في أوروبا إلى تعزيز الجهود للحد من انتشار جدري القرود في الأسابيع والأشهر القادمة، بعدما أعلنت مؤخرا التفشي الذي شهدته أكثر من 50 دولة حالة طوارئ عالمية.



وقال هانس كلوجه مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في كوبنهاجن اليوم الجمعة إن اتخاذ خطوات عاجلة ومنسقة ضروري من أجل وقف انتشار المرض. وحذر من أنه ليس هناك مجال للرضا عن النفس.



ووفقا للمنظمة، تستمر أوروبا كمركز للتفشي الذي حدث مؤخرا، حيث تم تسجيل نحو 90 % من جميع الحالات المؤكدة منذ منتصف مايو في المنطقة.



وسجلت إجمالي 31 دولة وإقليما في المنطقة حالات إصابة بجدري القرود، ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الحالات المؤكدة تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 4500 حالة على مدار الأسبوعين الماضيين.