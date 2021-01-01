 اليابان تسجل 23 ألفا و325 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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اليابان تسجل 23 ألفا و325 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 11:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 11:48 ص
سجلت اليابان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 23 ألفا و325 إصابة جديدة و14 وفاة، بفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 9 ملايين و316 ألفا و954 حالة، والوفيات إلى 31 ألفا و277 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 283 مليونا و601 ألف و969 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليابان حتى الآن. وتلقى 102 مليون و277 ألفا و48 من السكان تطعيما كاملا ضد الفيروس حتى الآن، بواقع 87ر80 %.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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