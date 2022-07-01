اضطرابات الطيران تدفع لوفتهانزا إلى خفض أعداد تذاكرها إلى الداخل الألماني والمنطقة الأوروبية

نظرا لاضطراب حالة حجز الطيران والرحلات الجوية حاليا خفضت شركة لوفتهانزا الألمانية بشكل كبير من أعداد تذاكرها للرحلات الأوروبية والمحلية.



ويصعب الحصول على رحلات جوية في مواعيدها خلال شهر يوليو الجاري إلا في أعلى فئات الحجز بالشركة، وهذا ما أكدته الشركة اليوم الجمعة على منتديات الإنترنت للمسافرين الدائمين.



ويهدف الإجراء المؤقت – بتقليل عدد التذاكر - إلى إبقاء مقاعد خالية من أجل عمليات إعادة الحجز الناتجة عن إلغاء رحلات أعلن عن قيامها من قبل لكنها لم تقلع.



وسيتم إدخال هذه التعديلات في النظام خلال الأيام المقبلة بحسب الشركة.



كانت لوفتهانزا ألغت أكثر من 3000 رحلة في شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل بسبب مشاكل جمة في سعة المطارات، وفي مؤسساتها الخاصة، ومع ذلك قالت الشركة إنه سيتم تنفيذ 95 % من جميع الرحلات المخطط لها في الصيف.



وقال متحدث باسم الشركة في فرانكفورت إن الهدف هو تقديم خيار سفر بديل لجميع عملاء الشركة المتأثرين بإلغاء الرحلات، مضيفا أنه "لضمان ذلك قللت الشركة من الحجوزات الجديدة لرحلات لوفتهانزا خلال الشهر الجاري".



أفاد المسافرون بأن أسعار التذاكر الاقتصادية من الفئة "واي" تزيد على ألف يورو من فرانكفورت إلى لندن أو دبي، بينما تكلف التذكرة المحلية من فرانكفورت إلى هامبورج أو برلين 400 يورو.