السفير الصيني في ألمانيا يحذر الدول الغربية من انتهاج مسار تصادمي

حذر السفير الصيني في ألمانيا الدول الغربية من انتهاج مسار تصادمي في العلاقات التجارية.

وقال وو كين اليوم الجمعة في برلين في "يوم الشركات العائلية الألمانية" إن الانعزال لدوافع سياسية ولضغط سياسي لن يؤدي إلا إلى زيادة انعدام الاستقرار وعدم اليقين، موضحا أن هذا لن يكون في مصلحة الاقتصاد الألماني.

وذكر السفير أنه يجب الحيلولة دون الارتداد عن العولمة، مضيفا أنه من الصعب عليه تصور أنه بإمكان ألمانيا في ضوء سوق عالمية ضخمة أن تقرر التعامل فقط مع حوالي 40 دولة غربية ذات أنظمة اجتماعية مماثلة، موضحا أنه يمكن للتعاون التجاري والاقتصادي أن يربط بين البلدان ذات الأنظمة والثقافات المختلفة ويقربها من بعضها البعض.

وعلى خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، تحاول ألمانيا تقليص اعتمادها على الغاز الروسي على وجه الخصوص. وفي ضوء ذلك تطالب أصوات بتقليل الاعتماد على الصين أيضا. وتعتبر الصين سوقا مهمة للعديد من الشركات الألمانية. ومع ذلك، لطالما كان وضع حقوق الإنسان هناك موضع انتقاد.

وقال السفير الصيني إنه يستطيع فهم سبب تفكير ألمانيا في تقليل التبعيات، موضحا أن الصين أيضا تسعى إلى عدم خلق تبعيات مفرطة. وذكر وو كين أن العقود الماضية والعلاقات التجارية الصينية-الألمانية أظهرت أن كلا البلدين يمكن أن يصبحا شريكين، مضيفا أن الصين تتفهم حرص الشركات الألمانية على الحفاظ على مزاياها التنافسية، ولكن في الوقت نفسه، يجب الاعتراف بحق الصين المشروع في التطور.