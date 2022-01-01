كاميرون نوري يتأهل للدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس

سار البريطاني كاميرون نوري على خطى مواطنته هيذر واتسون من خلال التأهل للدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هذه هي المرة السادسة في آخر تسع بطولات من البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) التي يتأهل فيها نوري، المصنف الأول على بريطانيا، لدور الـ32 ولكنه لم يتمكن من قبل من عبور هذا الدور لاسيما وأن القرعة لم تخدمه حيث توقعه مع لاعبين أمثال رافاييل نادال وروجيه فيدرر.

واستطاع نوري أن يغير هذا الأمر بفوزه على الأمريكي ستيف جونسون 6 / 4 و6 / 1 و6 / صفر في ساعة و49 دقيقة.

ويعد أندي موراي هو البريطاني الوحيد، الذي مازال يلعب، وتأهل لدور الـ16 في منافسات الفردي ببطولة ويمبلدون، ولكن نوري حقق هدفه وضرب موعدا مع الأمريكي تومي بول بعد غد الأحد.