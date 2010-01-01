 استطلاع: غالبية الألمان يخشون من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة - بوابة الشروق
الجمعة 1 يوليه 2022 1:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

استطلاع: غالبية الألمان يخشون من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 1:05 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 1:05 م

كشف استطلاع حديث للرأي أن 71٪ من سكان ألمانيا تساورهم مخاوف مالية من استمرار ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، ونشر نتائجه اليوم الجمعة، أن 26٪ فقط من الألمان لا تساورهم مخاوف من هذا الأمر. ولم تدل 4% بموقفها.

تم إجراء الاستطلاع أمس الخميس وشمل 2586 شخصا.

وترتفع أسعار الطاقة في ألمانيا بشكل حاد منذ شهور، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب الروسية في أوكرانيا والشكوك المرتبطة بإمدادات الغاز والنفط.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت تكلفة الطاقة بنسبة 38% في حزيران/يونيو الماضي على أساس سنوي. وتعد أسعار الطاقة المرتفعة أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع التضخم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك