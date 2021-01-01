سهم روس نفط يقفز بعد توزيع أرباح قياسية

قفز سهم شركة النفط الروسية "روس نفط"، اليوم الجمعة، بأكثر من 6% بعد أن وافق مساهمو الشركة في اجتماعهم على توزيعات أرباح قياسية عن العام 2021.

وبحلول الساعة 10:14 بتوقيت موسكو، صعد سهم شركة "روس نفط" بنسبة 16ر5 إلى 95ر380روبل، وقبل ذلك في مستهل التعاملات صعد السهم بنحو 6%، حسبما ذكرت قناة "آر تي عربية "الروسية .

وفي بورصة موسكو، تراجع مؤشر البورصة اليوم، وانخفض مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 44ر0% إلى 5ر2196نقطة .

وهبط المؤشر للأسهم المقومة بالدولاربنسبة 61ر2% إلى 4ر1309 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.