تحرير 58 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات الرقابة على الأسواق بمدينة المنيا

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شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على مواصلة الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية؛ لمراقبة الأسواق، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا، على التنسيق مع مديرية التموين بالمنيا وكذلك المتابعة المستمرة للأسواق لتقديم منتج مطابق للمواصفات وآمن على صحة المواطن وبجودة عالية.

وأفاد حسين خلف عبد العزيز مدير الرقابة التموينية أنه تم تحرير ٥٨ محضر تموينى خلال عدد من الحملات الرقابية على الأسواق خلال النصف الثانى من يونيو.

تنوعت المخالفات مابين 37 محضرا على المحال التجارية والأسواق، عدم وجود شهادات صحية، غلق البقالة التموينية فى أوقات العمل المحددة، منتجات غير مطابقة للمواصفات، ذبح خارج السلخانة،منتجات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير ٢١ محضرا لمخابز بلدية تنوعت بين ٧ محاضر عدم نظافة أدوات العجين، ٧ محاضر عدم وجود لوحة إعلانات، ٤ محاضر نقص وزن، ٣ محاضر عدم مطابقة للمواصفات.