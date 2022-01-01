رئيسة وزراء الدنمارك: التقرير حول إعدام حيوانات المنك يدعم مزاعمها السابقة

بعد انتقادات بشأن إعدام مليون من حيوانات المنك، خلال جائحة كورونا ، قالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، إنها تعتبر أن تقرير إحدى اللجان بشأن القضية يبرر موقفها.



وفي حديثها في مؤتمر صحفي في كوبنهاجن اليوم الجمعة، قالت رئيسة الوزراء إن التقرير دعم تصريحاتها بأنها لم تكن تعرف أنه ليس هناك أي أساس قانوني للإعدام في ذلك الوقت.



وبالتالي، التزمت بواجبها في الصدق ولم تضلل بشكل متعمد.واعتذرت فريدريكسن أيضا لمربي المنك المتضررين عن الأخطاء التي ارتكبت.



كانت حكومة الدنمارك قد أصدرت مرسوما في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2020، يقضي بضرورة إعدام أكثر من 15 مليون من حيوانات المنك- وهو كل عدد الحيوانات في البلاد.



ويتم تربية الحيوانات بسبب فرائها، والدنمارك من أكبر الدول المنتجة له في مختلف أنحاء العالم.



وقالت رئيسة الوزراء في ذلك الوقت أن الإعدام كان ضروريا، بسبب المخاوف من أن يكون فيروس كورونا قد طال الحيوانات وتحور.