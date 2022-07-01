 المغرب واليابان يوقعان اتفاقية بقيمة 22 مليار ين ياباني لدعم التعليم - بوابة الشروق
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المغرب واليابان يوقعان اتفاقية بقيمة 22 مليار ين ياباني لدعم التعليم

أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 6:14 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 6:14 م

وقع المغرب واليابان، اليوم الجمعة بالرباط، على تبادل مذكرات واتفاقية قرض بقيمة 22 مليار ين ياباني (حوالي 1,6 مليار درهم)، لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي.

ويهدف البرنامج، الذي وقعه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والسفير المفوض لليابان لدى المغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، تاكاشي إيطو، إلى دعم المغرب بهدف تحسين بيئة التعلم وتقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات، وذلك على ثلاثة مستويات، في الفصل داخل المدرسة، وبين المؤسسات التعليمية وبين الأسر.


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