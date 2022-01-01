يارستين يعود لصفوف هيرتا برلين بعد غياب أكثر من عام

أعلن ساندرو شوارتز المدير الفني لفريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن حارس المرمى روني يارستين بصدد العودة للمشاركة مع الفريق بعد غياب دام 468 يوما.

وأوضح شوارتز أن كلا من النرويجي يارستين وحارس المرمى الأساسي الجديد أوليفر كريستينسن، سيشارك لشوط واحد خلال المباراة الودية المقررة غدا السبت أمام فريق الدرجة الرابعة بابلسبيرج.

وكان يارستين /37 عاما/ قد عانى في البداية من أعراض شديدة لعدوى كورونا، وهو ما تسبب في التهاب في القلب، وبعدها تعرض لإصابة في الركبة تطلبت الخضوع لعملية جراحية.

ويتواجد يارستين ضمن صفوف هيرتا برلين منذ ثمانية أعوام لكن الدنماركي كريستينسن /23 عاما/ يبدو أنه بصدد المشاركة في بداية الموسم رغم أنه شارك في مباراتين رسميتين فقط مع الفريق، وذلك في الدور الفاصل الذي انتهى بالفوز على هامبورج ليتفادى هيرتا الهبوط للدرجة الثانية.

وأعلن فريدي بوبيتش المدير الإداري لهيرتا برلين مؤخرا أن النادي لن يضم حراس آخرين، حيث يضم الفريق حارسين شابين أيضا.

وأعير حارس المرمى الأساسي السابق ألكسندر شفولو إلى شالكه، كما انتقل مارسيل لوتكا إلى بوروسيا دورتموند.