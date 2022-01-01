 الأرجنتيني كاباييرو يجدد عقده مع ساوثهامبتون الإنجليزي - بوابة الشروق
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الأرجنتيني كاباييرو يجدد عقده مع ساوثهامبتون الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:55 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:55 م

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، عن تجديد عقد الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو لعام إضافي.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أن الحارس البالغ من العمر 40 عاما، تم التعاقد معه في ديسمبر الماضي بعقد لمدة شهر واحد فقط نظرا للإصابات التي ضربت حراس مرمى الفريق أليكس مكارثي وفرازر فورستر، حيث شارك مرتين في الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن الاتفاق تم مده ليشمل باقي موسم 2021/2022، قبل أن يشارك كاباييرو مرتين في كأس الاتحاد الإنجليزي ليساعد فريقه على الوصول لدور الثمانية.

وسبق لكاباييرو أن لعب لأندية بوكا جونيورز  وأرسنال سارانداي في الأرجنتين، وإلتشي وملقا في إسبانيا، كما لعب لمانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

 وكان ساوثهامبتون أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.


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