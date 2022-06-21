توافد وزراء خارجية عرب إلى بيروت للمشاركة في الاجتماع التشاوري السبت

وصل عدد من وزراء الخارجية العرب، اليوم الجمعة، إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) للمشاركة في الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب غدا السبت.

وصل وزراء خارجية الجزائر رمطان العمامرة، وتونس عثمان الجرندي والكويت ناصر المحمد الصباح ونائب وزير الخارجية المصري حمدي لوزا ومساعد وزير الخارجية مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد أبو الخير.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وكان في استقباله على أرض المطار وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب.

وقال أبو الغيط في تصريح له لدى وصوله" إن كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وعددها 21 سوف تشارك في هذا الاجتماع باستثناء سوريا المجمدة عضويتها".

وأضاف "كل الحماس لهذا الاجتماع التشاوري لأنه اجتماع يأتي في توقيت مهم للغاية وأتمنى أن القضايا التي ستطرح في هذا الاجتماع تحقق تفاعلا عربيا واتفاقا على خطوات للمستقبل".

وتابع أبو الغيط رداً على سؤال "لا يوجد أجندة لهذا اللقاء التشاوري ولا جدول أعمال ويستطيع كل وزير أن يطرح أية فكرة".

يذكر أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيعقد قبل ظهر غد السبت في بيروت، وهو مخصص للتشاور حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر المقبل.

ووصل مساء أمس الخميس إلى بيروت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للمشاركة في الاجتماع.