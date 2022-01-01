فورتاليزا يتعادل مع إستوديانتس لابلاتا في دور الـ16 بكأس الليبرتادوريس

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تعادل فورتاليزا البرازيلي مع ضيفه إستوديانتس لابلاتا الأرجنتيني 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) في ذهاب دور الستة عشر من كأس الليبرتادوريس لكرة القدم.

وتقدم فورتاليزا بهدف سجله سيلفيو روميرو في الدقيقة 55 ثم تعادل إستوديانتس لابلاتا عن طريق ليوناردو دياز في الدقيقة 63 .

وتفتتح منافسات جولة إياب دور الستة عشر مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش)، وستقام مباراة الإياب بين فورتاليزا وإستوديانتس على ملعب الأخير مساء الخميس المقبل (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش).