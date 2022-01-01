إضراب يعرقل الرحلات في مطار باريس

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أدى إضراب لفترة قصيرة من قبل الموظفين الأرضيين في مطار "شارل دو جول" في باريس إلى تعطيل آلاف المسافرين اليوم الجمعة.

وبين الساعة السابعة صباحا والثانية بعد الظهر (0500-1200 بتوقيت جرينتش)، تم إلغاء 17% من الرحلات المقررة، طبقا لما ذكره المطار.

وعلى مدار اليوم بأكمله، تم إلغاء 10% من عمليات الإقلاع والهبوط.

وعرقلت المظاهرات مؤقتا الوصول إلى بعض الصالات بالمطار .

وتم مطالبة المسافرين الوصول إلى مطاري "شارل دو جول" و"أورلي" في وقت مبكر وتوقع حدوث تأجيلات.

وذكرت محطة "إذاعة أوروبا 1" أن هناك توقعات بتنظيم المزيد من الاحتجاجات، في مطلع الأسبوع المقبل.

ويشعر الموظفون بالقلق تجاه زيادات الأجور وحجم المكافآت المدفوعة وظروف العمل، فيما يقولون إن أعداد الموظفين لم يتم زيادتها رغم زيادة حركة الطيران.

وجاء إضراب اليوم بعدما فشلت مفاوضات بين النقابات وإدارة شركة أيروبورتس دو باريس التي تتولى تشغيل المطار في التوصل لاتفاق بشأن الأجور.

ويأتي تصاعد اضطرابات السفر في فرنسا عقب اضطرابات في مدن أوروبية رئيسية أخرى طوال الأسابيع الماضية من بينها لندن وأمستردام وفرانكفورت جراء نقص العمالة وإضرابات.