فنلندا: الحرب في أوروبا خارج أوكرنيا أمر محتمل

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إن الحرب في أوروبا خارج أوكرانيا هو "أمر محتمل بالطبع".

وأضاف هافيستو، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية بثتها اليوم الجمعة، أنه بإمكان أوكرانيا المحافظة على وضعها الحالي في الحرب مع روسيا، وبهذا المعنى فإنه بإمكان كييف الفوز في المعركة، كما أنها في حاجة إلى الدعم.

وأعرب هافيستو عن رأيه بأن "الهيكل الأمني لأوروبا قد تحطم" نتيجة للحرب الأوكرانية الروسية، وأردف "أعتقد أنها حقيقة جديدة، وأنه وضع جديد حيث إن هناك نوع جديد من الجدار الحديدي بين روسيا والدول الأخرى، وبالطبع مبني على عدوان روسيا ضد الدولة المجاورة لها أوكرانيا".

كما لفت إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "قد غيرت المناخ الأمني"، كما أعرب عن مخاوفه إزاء ما وصفه بـ "المحادثات الفضفاضة" بشأن الأسلحة النووية والأسلحة الكيميائية.

وتابع: "نعم لدينا جيش تقليدي قوي، ولدينا الطائرات من طراز F-35، لكن ماذا لو كنا مهددين بأسلحة غير تقليدية؟"، وذلك فيما يتعلق بمخاوف فنلندا الأمنية.