المحكمة الجنائية الدولية تحيي الذكري الـ20 لتأسيسها

احتفلت المحكمة الجنائية الدولية بالذكرى الـ20 لتأسيسها اليوم الجمعة على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.



وشدد رئيس الادعاء العام بالمحكمة كريم خان، متحدثا في لاهاي على ضرورة التحقيق في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا وتقديم الجناة للعدالة.



وذكر خان في مؤتمر للخبراء بمناسبة ذكرى تأسيس المحكمة إن المحكمة تعمل في سبيل ذلك عن كثب مع النظام القضائي الأوكراني.



ومنحت حرب أوكرانيا أهمية جديدة للمحكمة، التي تم انتقادها لمدة طويلة باعتبارها غير مؤثرة. وسرعان ما أطلق خان التحقيقات وأرسل فريقا كبيرا من الخبراء إلى منطقة الحرب لجمع الأدلة.