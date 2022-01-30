ياماها تستدعي 3500 مركبة خفيفة متعددة الاستخدام بأمريكا

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قالت شركة "ياماها موتور كورب يو إس أيه" التابعة للشركة اليابانية البارزة للدراجات النارية إنها استدعت حوالي 3500 مركبة من مركبات "كودياك" الخفيفة متعددة الاستخدام.

ووفقا لبيان لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، استدعت ياماها طراز "كودياك 700" لعامي 2021 و2022 بسبب مخاطر التحطم والإصابة.

وجاء في البيان أن المركبات تفتقر "لملصق الحد الأقصى للتحميل" ما يمكن أن يتسبب في وجود أحمال وأوزان بالطن ثقيلة للغاية بالنسبة لقاطرة السحب للمركبة وأداتها، ما يؤدي لمخاطر التحطم والإصابة بسبب الوزن الزائد.

ولم يتم الإبلاغ عن حوادث أو إصابات بسبب هذه المسألة.

وطلبت الشركة من عملائها بالتوقف فورا عن استخدام هذه المركبات والتواصل مع ياماها للحصول على ملصق وزن قاطرة السحب وأداتها.