احتفالية لأحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري ومصر الحديثة في قنا بذكرى «30 يونيو»

نظمت أحزاب "مستقبل وطن والشعب الجمهوري ومصر الحديثة" بمحافظة قنا احتفالية كبرى بميدان الساعة وسط المدينة، بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو.

وتزين ميدان الساعة بالعلم المصري وتعالت الأغاني الوطنية، وقدمت فرقة الآلات الشعبية التابعة لقصر ثقافة عروضا فنية تنوعت ما بين التراث القنائي الممزوج بالأغاني الوطنية، وتم عرض فيلم تسجيلي لذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وآخر عن حجم الإنجازات والمكتسبات والمشروعات العملاقة التي نفذت على أرض الواقع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شهد الاحتفالية: هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر أمين حزب الشعب الجمهوري بقنا ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب المحافظة أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن النائبة سحر صدقي خليفة وعضو مجلس الشيوخ محمد كمال موسي وأعضاء هيئة مكاتب الأحزاب الثلاثة بمحافظة قنا.

وقال الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا هشام قدوس إن ثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، وأعادت لمصر مكانتها ودورها المحوري في المنطقة والعالم وتحطمت تحت أقدامها كل قوى الشر التي كانت تسعي للنيل من مصر وفتحت الآفاق للجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي.

من جانبه أكد النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، أن ثورة 30 يونيو التي تحققت بإرادة الشعب المصرى ستظل نقطة فارقة في تاريخ الوطن، بعدما وقف رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة بجانب مطالب الشعب ضد محاولات اختطاف البلاد ونشر الفوضى حاملين أرواحهم على أكفهم فداء للوطن، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة ميلاد للجمهورية الجديدة التى تتحقق معها الحياة الكريمة لكل المصريين.