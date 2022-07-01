مارسيليا يعلن رحيل سامباولي عن تدريب الفريق

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة رحيل الأرجنتيني خورخي سامباولي عن منصب المدير الفني للفريق، وذلك بعد أقل من عام ونصف العام من تعيينه في المنصب.

وكان سامباولي قد حل مكان أندري فيلا-بواش في تدريب الفريق في مارس 2021 ، وقاد الفريق لإحراز المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، في الموسم الكامل الوحيد الذي قاد فيه الفريق.

وبعد أسابيع من حسم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، يرحل سامباولي عن المنصب وسط ما يتردد حول تزايد الإحباط لديه بسبب النشاط المحدود للنادي في سوق الانتقالات وافتقاد الطموح.

وذكر نادي مارسيليا في بيان :"نود التقدم بالشكر، بصدق، لخورخي سامباولي على العمل الذي قدمه."

وأضاف :"نحن راضون عن التقدم الذي تحقق واللحظات التي مررنا بها معا، ولكن بعد تفكير طويل، اتفق الطرفان على إنهاء هذه المرحلة."

وسيبدأ بابلو لونجوريا في البحث عن مدرب جديد للفريق يحل مكان سامباولي الذي قاد الفريق لتحقيق 36 انتصارا خلال 67 مباراة، وكان من المفترض أن يستمر عقده لموسم آخر.