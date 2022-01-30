إضراب لموظفي شركة الاتصالات البريطانية بسبب الأجور لأول مرة منذ 35 عاما

صوت الآلاف من موظفي شركة الاتصالات البريطانية "بي تي" لصالح الإضراب عن العمل بسبب مطالب بتحسين الأجور، لأول مرة منذ 35 عاماً.

وقال اتحاد عمال الاتصالات - في بيان صحفي اليوم الخميس، إن ما يقرب من 96 في المائة من حوالي 21000 مهندس بالشركة صوتوا لصالح الإضراب، وفق ما ذكرته صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وأوضح الاتحاد، أنه سيكون لهذا الإضراب تأثير خطير على البنية التحتية، وقد يتسبب في تعطيل مستخدمي الهاتف والإنترنت بما في ذلك أولئك الذين يعملون من المنزل.

وقال الأمين العام للاتحاد ديف وارد،:" عمال مركز الاتصال هم من أكثر القوى العاملة تعرضاً للضرر والعزلة في هذا البلد التصويت غير المسبوق الذي أجروه اليوم يظهر الغضب الذي يشعر به كثير من الناس في هذا البلد اليوم".

وسيتم تحديد موعد للإضراب خلال الأيام القليلة القادمة.