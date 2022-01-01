الألمانية نيمير تتأهل إلى دور الستة عشر ببطولة ويمبلدون للتنس

واصلت لاعبة التنس الألمانية جولي نيمير انطلاقتها الرائعة في بطولة ويمبلدون للتنس، وتأهلت إلى دور الستة عشر إثر فوزها على الأوكرانية ليسيا تسورينكو 6 / 4 و3 / 6 و6 / 3 اليوم الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المشاركة الأولى لنيمير /22 عاما/ ضمن القرعة الرئيسية لبطولة ويمبلدون، ثالث بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وجاء الفوز في مباراة اليوم بعد أن فجرت نيمير مفاجأة بالفوز على الاستونية أنيت كونتافيت في الدور السابق.

كانت المشاركة السابقة الوحيدة لنيمير في بطولات جراند سلام، في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) هذا العام، وودعت البطولة بعد خسارتها في الدور الأول.