 الجزائر: زيادة الإنتاج النفطي بمقدار 16 ألف برميل يوميا أغسطس المقبل - بوابة الشروق
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الجزائر: زيادة الإنتاج النفطي بمقدار 16 ألف برميل يوميا أغسطس المقبل

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 8:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 8:01 ص

أعلنت الجزائر زيادة إنتاجها النفطي بمقدار ١٦ ألف برميل يوميا في شهر أغسطس القادم.
جاء ذلك خلال التصريح الصحفي، الذي أدلى به وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري ال٣٠ لدول مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك+" اليوم.
وأضاف أن هذه الزيادة ستسمح للجزائر بالوصول إلى مستوى إنتاج إجمالي يبلغ مليونا و٥٥ ألف برميل في شهر أغسطس المقبل.
وأشار إلى أن هذه الزيادة تأتي تطبيقا لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو ما يعرف بمجموعة أوبك+، المتخذ خلال اجتماعها الوزاري الـ 30، والقاضي برفع الإنتاج الإجمالي لدول المنظمة إلى ٦٤٨ ألف برميل يوميا في شهر اغسطس المقبل.

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