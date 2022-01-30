بريطانيا تسجل 23 ألفا و235 إصابة و85 وفاة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا 23 ألفا و235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و85 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و918 ألفا و904، والوفيات إلى 181 ألفا و5 حالات.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 150 مليونا و554 ألفا و250 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.