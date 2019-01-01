محافظ جنوب سيناء يصدق على قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء الخميس، على 10 قرارات لحالات تصالح على مخالفات البناء "نموذج 10" للمواطنين بمدينة شرم الشيخ، خلال عرض اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ، إنه يجري التصديق على هذه العقود عقب استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ بسرعة مراجعة وفحص الطلبات للتصديق عليها لصالح مواطني المحافظة.

كما عقد المحافظ اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي للتجمعات التنموية بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومدير ادارة الاستثمار بالمحافظة، ومديري المديريات والإدارات المعنية، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتوزيع الكهرباء بالمحافظة. وناقش المحافظ خلال الاجتماع كافة الملاحظات الخاصة بالتجمعات التنموية بالمحافظة ووجه بسرعة إزالة كافة المعوقات استعدادا لإنهاء كافة الإجراءات لتسليم المواطنين المستحقين الذين قاموا بسداد مقدمات التعاقد .

جدير بالذكر أن عدد التجمعات التنموية بجنوب سيناء هي 7 تجمعات، بينهم 4 بمدينة رأس سدر بتجمعات "الحمة، السحيمي، النهايات، أبو جعدة"، و2 تجمع بمدينة طور سيناء بأودية "سهل القاع، واسلا وعريق"، وتجمع واحد بوادي السعال التابع لمدينة سانت كاترين .