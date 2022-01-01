افتتاح البطولة العربية المفتوحة الثالثة عشر الروبوت من المدينة الشبابية بشرم الشيخ

افتتحت اليوم الجمعة البطولة العربية المفتوحة الثالثة عشر للروبوت 2022، بالمدينة الشبابية الرياضية بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة 136 فريقا من 12 دولة عربية.

وذلك بحضور المهندس أيمن القباني، المدير التنفيذي للبطولة، الدكتور شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للالعاب الإلكترونية، والدكتور إسماعيل يس، رئيس الجمعية العربية الروبوت.

وتقام البطولة خلال الفترة من 1 حتى 4 يوليو المقبل، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبة الإسكندرية، والإتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، والجمعية العربية للروبوت متمثلة في الإتحاد المصري للألعاب الإلكترونية والشركة الذكية للحلول المتكاملة والتدريب.

ويشارك في البطولة نخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم بجميع الدول العربية، بما يزيد عن 650 طالب من المرحلة العمرية4 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية، ويمثلون 136 فريق من 12 دولة عربية، هي: مصر، والكويت ، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، واليمن، وقطر ، والأردن، وتونس، والمغرب، والجزائر، والعراق، وليبيا.

كما يشارك نحو 100 حكم معتمد من الجمعية العربية للروبوت من كافة الدول العربية

وتضم البطولة 9 مسابقات للروبوت بتقنيات تكنولوجية مختلفة (فرست ليجو ديسكفر- فرست ليجو إكسبلور – فرست ليجو تشالنج – فرست تك تشالنج – تتبع الخط – سومو – جمع الكرات – الابتكار – كرة القدم)، إضافة إلى تنظيم ملتقى حيوي للشباب العربي علي هامش البطولة يشهد العديد من الفعاليات التكنولوجية.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، من مصر والدول العربية المشاركة بالبطولة، بالإضافة إلى لفيف من كبار المسئولين والمتخصصين، والخبراء الأجانب.