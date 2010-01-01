أول قاضية أمريكية من أصل إفريقي في المحكمة العليا تؤدي اليمين

أصبحت القاضية التقدمية كيتانجي براون جاكسون، الخميس، أول قاضية من أصول أفريقية تؤدي اليمين الدستورية لشغل مقعد في المحكمة العليا، في خطوة تاريخية لن يكون لها تأثير على جنوح هذه المؤسسة العليا للقضاء الأمريكي إلى اليمين.

وكانت المحكمة العليا ألغت الأسبوع الماضي حق النساء في الإجهاض وكرست الحق في حمل السلاح في الأماكن العامة، ووسعت مكانة الدين في المجال العام.

وقبل ساعتين من أداء القاضية البالغة من العمر 51 عاما اليمين الدستورية، حد قضاتها المحافظون من التمويل الفدرالي لمكافحة الاحتباس الحراري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واختار الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية فبراير كيتانجي براون جاكسون لشغل المقعد بعدما وعد خلال حملته الانتخابية بتعيين امرأة من أصول أفريقية في أعلى هيئة قضائية في البلاد تأسست قبل 233 عاما.

وقال بايدن في بيان ان "أداءها التاريخي لليمين اليوم يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام لبلدنا، ولجميع الفتيات الشابات اللائي يرين الآن أنفسهن ممثلات في أعلى محكمة لدينا".

ولا يكف بايدن عن الإشادة ب"المؤهلات غير العادية" لمن تسمى "كا بي جي"، وهي خريجة جامعة هارفرد وعملت في القطاعين الخاص والعام وكانت محامية وقاضية فيدرالية. ووافق مجلس الشيوخ على تعيينها مطلع أبريل.

وهي أول عضو يعينه بايدن في المحكمة العليا التي تتمثل مهمتها في ضمان دستورية القوانين وحسم النقاشات المجتمعية المهمة في الولايات المتحدة.

ومن 115 قاضيا خدموا في المحكمة العليا حتى الآن لم يكن هناك سوى خمس نساء - أربع بيضاوات وواحدة من أصل إسباني - ورجلين من أصل إفريقي أحدهما كلارنس توماس الذي عينه جورج بوش الأب ولا يزال يشغل المقعد.

وعُينت كيتانجي براون جاكسون خلفا للقاضي التقدمي ستيفن براير (83 عامًا) الذي سيتقاعد.

مع ذلك لن يغير انضمامها إلى المحكمة العليا ميزان القوى داخل الهيئة المرموقة المكونة من تسعة قضاة.

وقبل بايدن، أتيحت الفرصة لدونالد ترامب لتعيين ثلاثة قضاة في المحكمة العليا مما رسخ ميولها المحافظة، ربما لعقود كما يُستشف من قراراتها الأخيرة.