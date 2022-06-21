محافظ بورسعيد يشهد نهائي بطولة دوري الكرة الشاطئية

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فعاليات بطولة بورسعيد للكرة الشاطئية، والتي تنظمها منطقة بورسعيد لكرة القدم برئاسة الأستاذ محمد ياسين، وتوج بها النادي المصري في نهاية البطولة بعد فوزه على نادي المريخ بنتيجة ٠/٢.



وقال المحافظ إن بورسعيد دائما مستعدة لتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية، مطالبا الرياضيين باستمرار الهمة والعزيمة الرياضية ومواصلة العمل والإنتاج بتفانٍ وإخلاص، وأشاد المحافظ باداء اللاعبين خلال البطولة وروح التنافس الرياضي بين الفرق الرياضية والإصرار على الفوز والتميز.



وأشار إلى أن تلك المنافسة الشريفة بين اللاعبين تعمل على خلق روح الإصرار والتعاون وبذل الجهد بين اللاعبين.



وأوضح المحافظ أن إطلاق اسم الراحل الدكتور حسني غندر ابن محافظة بورسعيد، على البطولة ياتي تخليدا لدوره الكبير، فهو علم من أعلام الرياضة المصرية وصاحب أيادي بيضاء على محافظة بورسعيد.



وذكر أن الراحل كان أحد الرجال المخلصين الذين ساهموا في إثراء الحياة الرياضية بمصر ومحافظة بورسعيد خاصة، وكان دائم التعاون مع المحافظة في شتى المجالات، ولم يدخر جهدًا في تقديم الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد في المجال الرياضي، فالراحل يعد نموذجًا وقدوةً حسنة في الإخلاص بالعمل وحب الوطن.