رئيس الصين يشدد على التنفيذ الكامل لمبدأ «دولة واحدة ونظامان» في هونج كونج

شدد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة على الحاجة إلى التنفيذ الكامل والمخلص لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونج كونج.



وأدلى شي بهذه التصريحات في تجمع للاحتفال بالذكرى الـ25 لعودة هونج كونج إلى الوطن الأم ومراسم تنصيب حكومة فترة الولاية السادسة لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة،بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وقال الرئيس الصيني إن التمسك بالسيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية هو المبدأ الأسمى في هذه السياسة، مشيرا إلى أنه على أساس هذا الشرط المسبق، تحافظ هونج كونج وماكاو على نظامهما الرأسمالي على المدى الطويل، وتتمتعان بدرجة عالية من الحكم الذاتي.



ودافع شي عن حملته الصارمة على الحركة الداعمة للديمقراطية في هونج كونج، وقال إنه يتعين أن تركز المدينة على التنمية الاقتصادية فيها،بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



كانت هونج كونج أطلقت، اليوم الجمعة، احتفالات لإحياء ذكرى 25 عاما على إعادتها من بريطانيا إلى الصين.



وتم رفع علم هونج كونج إلى جانب علم الصين خلال الاحتفال في فيكتوريا هاربور.



وكانت تجرى احتجاجات سنوية كبيرة في هذه الذكرى، ولكن منذ إدخال قانون الأمن القومي الصارم، فإن هذا العام الثالث على التوالي الذي يمر بدون مسيرة احتجاجية.



يشار إلى أن هونج كونج كانت مستعمرة بريطانية قبل إعادتها إلى الصين في أول تموز/يوليو 1997.



وتضمنت عملية التسليم اتفاقا بأن يكون حكم هونج كونج بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وتم التأكيد لسكانها البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة أن الإقليم سيحتفظ بمستوى عال من الحكم الذاتي والحريات السياسية حتى عام 2047.



ولكن منذ أن تم فرض قانون الأمن القومي، يقول العديد من النقاد إن قاعدة "دولة واحدة، ونظام واحد" هي التي تطبق فعليا.



كما يجري أيضا تنصيب الرئيس التنفيذي الجديد لهونج كونج جون لي في إطار برنامج إحياء الذكرى السنوية. وسافر الرئيس الصيني شي جين بينج إلى هونج كونج يوم الخميس في زيارة تستغرق يومين لحضور الاحتفالات.