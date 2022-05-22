الرئيس اللبناني يبحث مع ميقاتي تشكيلة الحكومة الجديدة المقترحة

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون صباح اليوم الجمعة مع نجيب ميقاتي المكلف بتشكيل حكومة جديدة التشكيلة المقترحة.

واستقبل رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، ميقاتي، وتداول معه في التشكيلة الحكومية المقترحة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتم خلال اللقاء "طرح بعض الأفكار والاقتراحات، علماً أن لقاء آخر سيعقد بين عون وميقاتي مع بداية الأسبوع المقبل، لاستكمال البحث والتشاور".

و لم يدل ميقاتي بأي تصريح بعد اللقاء.

كان ميقاتي قد قدّم الأربعاء الماضي لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية مقترحة ووعد الرئيس عون بدراستها .

وكلّف الرئيس اللبناني ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس عون في 23 حزيرن/ يونيو الماضي، حيث حصل ميقاتي على 54 صوتاً من أصوات النواب البالغ عددهم 128.

يشار إلى أن حكومة ميقاتي السابقة التي تشكلت في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي قد أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22/5/2022.

وبعد تأليف الحكومة، عليها أن تنال ثقة المجلس النيابي بعد مناقشة بيانها الوزاري.