الإيسيسكو والكاميرون يبحثان تعزيز التعاون في التربية والعلوم والثقافة

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، والدكتور لوران سيرج ايتوندي نجوا وزير التعليم الأساسي رئيس اللجنة الوطنية الكاميرونية لليونسكو، سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والكاميرون، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد الإيسيسكو، في بيان، اليوم بأنه خلال اللقاء، الذي جرى، اليوم الجمعة

بمقر وزارة التعليم الأساسي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، أكد الجانبان حرصهما على استمرار الشراكة المتميزة بين الإيسيسكو والكاميرون، خصوصا في ظل الاحتفاء بمدينة ياوندي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي على مدار عام كامل، وتم بحث التعاون في عدد من البرامج والمشاريع، في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التحديات التي تواجه التعليم، والرؤى المتعلقة بتحويله، قبل القمة الخاصة بتحويل التعليم المقرر انعقادها خلال شهر سبتمبر المقبل بنيويورك، خلال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأهمية أن تراعي عملية التحويل الحفاظ على الهوية الثقافية وعلى خصوصية كل دولة.

وأكد المدير العام لـ الإيسيسكو تقديم المنظمة كل الدعم للكاميرون في المجالات التربوية، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من المنظمة إلى ياوندي؛ للاطلاع على استراتيجية التعليم الكاميرونية الجديدة، وتقديم بعض المقترحات بشأنها.