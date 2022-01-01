يميل بعض الأشخاص إلى التركيز على "ماذا سيحدث في المستقبل؟"، ونتيجة لذلك يلجأ هؤلاء أغلب الوقت لتوقع الأحداث ونتائجها وتشكيل ردود فعل عليها لمواجهتها ويشكلون قصصاً داخل عقولهم لجوانب السلبية والافتراضات السيئة التي قد تقع مما يزيد من حالة التوتر لديهم.



تقول بارتريشا ريدل، أستاذ علم الأعصاب التطبيقي، في مقال لها عن "التفكير في الأسوأ"، إن هذا الأمر يعد كارثة على الصحة العقلية للأشخاص، لأن هذا التفكير المبالغ فيه في النتائج السلبية يزيد من القلق والتوتر.



وتضيف: "عندما نتخيل الأحداث المستقبلية نشعر برد فعل عاطفي للقصة التي نبتكرها - ونستخدم هذه الاستجابة لتحديد ما سنشعر به في المستقبل- لكن هذه الطريقة في التنبؤ بالمستقبل غالبًا ما تكون خاطئة لأننا غير قادرين على تخيل كل ما قد يحدث، هذا يمكن أن يؤدي بنا إلى خلق استجابة عاطفية خاطئة للمواقف المستقبلية في عقولنا"، بحسب موقع "ذا كونفيرزيشن".. لذلك وضعت ريدل عدة نصائح لهؤلاء لمقاومة الأفكار السلبية التي تهاجمهم:



- محاولة اتخاذ القرارات في الصباح

غالبًا ما نشعر بالقلق بشأن المستقبل في الليل. عندما نكون نائمين، حيث يقل النشاط في الجزء العقلاني من دماغنا ويزداد النشاط في الجزء الأكثر عاطفية في أدمغتنا، نتيجة لذلك نميل إلى استخدام هذا الجزء العاطفي لتصور المستقبل في أوقات اليقظة الليلية، ويمكن أن تجعلنا قلة النوم أكثر حساسية تجاه الأشياء التي نراها تهددنا، ويمكن أن يقودنا هذا إلى التركيز أكثر على الخطأ الذي قد يحدث ويجعلنا أكثر عرضة للتوتر.



- تقليل النقد الذاتي

النقد الداخلي أو الذاتي قد يؤثر بصورة سلبية على الشخص، لذلك من المفيد تدريب الصوت الداخلي الذي ينتقد كل تصرفاتنا على الهدوء والتعاطف في المواقف وتقليل الضغط المنبعث من الداخل.



تقول ريدل: "حاول أن تتخيل ناقدك الداخلي كما لو كنت تنظر من خلال عيون شخص آخر، ما اللغة التي تستخدمها وهل ستستخدم هذه اللغة عند التحدث عن شخص آخر في موقف مشابه؟ هل اللغة التي يستخدمها ناقدك الداخلي مفيدة أم مبررة، غالبًا ما تكون الإجابات على هذه الأسئلة بالنفي، كن مدركًا للغة التي يستخدمها ناقدك الداخلي عندما تكون قلقًا أو متوترًا،إذا كان الأمر شديد القسوة فحاول التبديل إلى طريقة أكثر لطفًا للتحدث مع نفسك".



- كن لطيفاً مع نفسك

تتعلق هذه النقطة بالسابقة، لأنها ترتبط بمدى تعاطفنا مع ذواتنا، حيث تقول ريدل في هذا الجزء: "التخطيط للطرق التي قد تسوء بها الأمور في المستقبل يخدم غرضًا وهو الحفاظ على سلامتنا، ولكن إذا وجدت غالبًا أنك تتجاهل من خلال التفكير في جميع السيناريوهات الأسوأ -خاصة على حساب صحتك العقلية - فقد يكون من المهم تذكير نفسك بأن الأشياء التي تقلق بشأنها قد لا تحدث غالباً، فمن المحتمل، وأن هذا الأسلوب إذا أصبح مضراً أكثر من نتائجه الإيجابية حاول تجنبه".