جينيز العسكرية: مؤسسة «جنرال ديناميكس» تفوز بعقد تصنيع دبابة خفيفة للجيش الأمريكي

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إن شركة "جنرال ديناميكس للمنظومات البرية" GDLS ستقوم بتصنيع "دبابة خفيفة" جديدة للجيش الأمريكي إثر فوزها بعقد قيمته 14ر1 مليار دولار لإنتاج 96 دبابة قتالية خفيفة تنتمي لفئات الجيل التالي، بعد أن حازت التصميمات والنماذج والتجارب، التي نفذتها العناصر المتخصصة، قبول القوات المسلحة الأميركية.

ونقلت مجلة "جينز" العسكرية، عن المدير التنفيذي لمنظومات القتال البرية، العميد جلين دين، قوله - في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرًا - إن الجيش كلف شركة "جنرال ديناميكس للمنظومات البرية" بإنتاج أول دفعة مؤلفة من 26 مركبة قادرة على توفير نيران هجومية محمولة ومباشرة، على أن يبدأ تسليمها في غضون 19 شهرًا.

وتقول المجلة، إن الجيش الأمريكي يخطط لشراء 504 من تلك المركبات التي تصنف على أنها دبابات ميدانية قتالية خفيفة، غير أن قادة الوحدات ربما يعدلون هذا العدد مع مرور الوقت.

من جانبه، يرى مدير "فريق المركبات القتالية متعددة المهام للجيل التالي"، الجنرال روس كوفمان، "إن الدبابات الخفيفة (المركبات المدرعة القادرة على توجيه نيران هجومية محمولة ومباشرة) تمثل عتادًا جديدًا للجيش، بما يتيح لقواتنا الخفيفة القادرة على المناورة تحقيق التفوق على أعدائنا".

ويضيف الجنرال كوفمان متحدثًا عن قدرات الدبابة الخفيفة التي ستُزود بها وحدات الجيش الأمريكي : "لقد تمكن جنودنا من إضافة لمساتهم العديدة، أثناء تشغيل النماذج المصممة وتجريبها، وقدموا إفادات حيوية لفريق التصميم، بما يؤكد أن أفراد القوات المسلحة سيحصلون على العتاد الذي يحتاجونه في ميادين المعارك المستقبلية".