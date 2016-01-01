وزير: خفر السواحل اليوناني لا ينفذ عمليات صد غير قانونية ضد المهاجرين

نفى وزير الشحن اليوناني جيانيس بلاكيوتاكيس التقارير الإعلامية التي تتهم خفر السواحل اليوناني بإعادة، على نحو غير قانوني، مهاجرين وصلوا بحرا.

وقال بلاكيوتاكيس لقناة سكاي الإخبارية اليونانية اليوم الجمعة، إنه يتم التحقيق في كل الشكاوى. وأضاف "لم يتم حتى الآن تأكيد هذا الشكاوى على المستوى الوطني أو الأوروبي".

وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية العام منع خفر السواحل اليوناني بشكل قانوني نحو 15 ألف مهاجر من العبور من الساحل التركي إلى الجزر اليونانية.

وقال بلاكيوتاكيس: "حماية الحياة الإنسانية لها أهمية قصوى، ودائما ما يكون ذلك وفقا للقانون الدولي"، مضيفا أن السلطات اليونانية أنقذت عشرات الآلاف من الأشخاص في بحر أيجة العام الماضي.

ولطالما انتقدت منظمات الإغاثة أثينا بسبب تنفيذ "عمليات صد" ممنهجة، في إشارة إلى إخراج المهاجرين بدون إمكانية التقدم للحصول على لجوء. ووثقت التقارير الاستقصائية أيضا دليل على عمليات التصدي.

ومن ناحية أخرى، تقول اليونان إنها، فحسب، تحمي حدودها البحرية مع تركيا، وهي أيضا حدود خارجية أوروبية.

وانتقدت البلاد أنقرة مرارا وتكررا في الماضي لعدم الالتزام باتفاقية للاجئين مع الاتحاد الأوروبي ترجع لعام 2016 ، والتي تلزم أنقرة بكبح تهريب البشر عند حدودها واستقبال جميع المهاجرين الذين رفضت اليونان طلبات لجوئهم.

وصنفت بروكسل تركيا على أنها دولة ثالثة آمنة، حيث ترسل مليارات اليورو من أجل أماكن إقامة المهاجرين هناك، ضمن أشياء أخرى.

غير أن تركيا توقفت عن استقبال المهاجرين من اليونان في 2020 بسبب جائحة كورونا.

وبحسب الحكومة اليونانية، زادت عمليات العبور غير القانوني للحدود مجددا في الأونة الأخيرة.