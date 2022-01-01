وزير الخارجية اللبناني: سنطرح الوضع بلبنان خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا

قال وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب إنه سيطرح تطورات الأوضاع بلبنان وما حققته الحكومة خلال الفترة الماضية وذلك في كلمته بافتتاح الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب غدا /السبت/ والذي ينعقد برئاسته لكون لبنان هي رئيس الدورة الحالية من مجلس وزراء الخارجية العرب.

وأكد بو حبيب ،في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان اليوم، أن الاجتماع لن يكون له جدول أعمال محدد، مشيرا إلى أنه سيتطرق إلى الأوضاع في المنطقة العربية بشكل عام، مع التركيز على القضايا الهامة مثل القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الاجتماع يعد فرصة هامة لتبادل الآراء حول المستجدات في المنطقة العربية بشكل عام والمستجدات الداخلية في كل دولة بشكل خاص، حيث تطرح كل دولة رؤيتها لأولوياتها ومواقفها.

وعبر عن سعادة لبنان حكوما وشعبا باستضافة هذا الاجتماع الهام في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها لبنان والانهيار الحاصل بسبب الأزمات المتتالية، مرحبا بالوفود العربية التي تشارك في الاجتماع.