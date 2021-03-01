أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، غلق وتشميع جزارة أبوعلي بعمارة 2 فى شارع عبد القاهر الجرجاني مع شارع زاكر حسين الحي السابع، موضحاً أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالتصدى السلوكيات والمظاهر العشوائية بشوارع وميادين العاصمة.

وصرح جودة، لـ"الشروق"، اليوم السبت، بأن الجهات المعنية حررت محاضر بيئة واشغالات وذبح خارج المجازر المخصصة للذبح وإتلاف الممتلكات العامة، ضد الجزار الذي تعدى على أعمدة المونوريل خلال إجازة عيد الأضحى.

وأوضح أن الجزار المخالف كان يعمل علي بناء شادر وتم إزالته يوم الوقفه بشارع زاكر حسين الحي السابع، إذ أغلقت المكان بالكامل.