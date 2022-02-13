وزير الرياضة يدعم المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الجابون في أمم إفريقيا

وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة تحفيزية للاعبي ومسؤولي المنتخب الوطني الأولمبي، قبل مواجهة الجابون، في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ويلتقي المنتخب الوطني الأولمبي مع منتخب الجابون في التاسعة من مساء اليوم، السبت، على ملعب ستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتحدث صبحي مع البرازيلي ميكالي مدرب للمنتخب، مشيدًا بالشكل الرائع الذي كان عليه المنتخب في مباراتيه السابقتين، خصوصًا لقاء مالي.

وطالب الوزير من المدرب نقل تحياته إلى اللاعبين الأبطال، مشددًا على ضرورة مواصلة المسيرة في البطولة المهمة، وأن ثقته بلا حدود في الفريق وقدرته على الوصول إلى أبعد نقطة.

وقدم ميكالي الشكر لأشرف صبحي، وتعهد له ببذل أقصى جهد من أجل الوصول إلى أعلى درجات الاستعداد مؤكدًا أن اللاعبين في حالة تركيز وسيقاتلون من أجل إسعاد الشعب المصري وتقديم عروض تليق باسم مصر وتاريخها.

المنتخب الأولمبي يتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع النيجر برصيد 4 نقاط لكل منتخب، ويحتل منتخب مالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط وأخيرًا الجابون من دون نقاط.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى في البطولة مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، فيما يلعب الرابع في الملحق مع نظيره من آسيا لحسم بطاقة التأهل الأخيرة.