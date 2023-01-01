 مصرع وزير فلسطيني في حادث سير مروع شمالي الضفة الغربية - بوابة الشروق
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مصرع وزير فلسطيني في حادث سير مروع شمالي الضفة الغربية

قدري أبو بكر
قدري أبو بكر

نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 4:29 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 4:29 م

لقى وزير هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، مصرعه، اليوم السبت، في حادث مروع شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية بينها وكالتي "فلسطين اليوم" و"صفا"، إن الوزير أبو بكر لقى مصرعه إثر حادث قرب بلدة جماعين جنوبي نابلس.

وأوضحت أن الوزير الفلسطيني توفي مع مرافقه، كما لقي شخصان آخران مصرعهما في الحادث.

وكان أبو بكر، عائدا من احتفال معايدة نظمته مؤسسة محلية لأطفال الأسرى بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباسن لدى وقوع الحادث، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

من جهتها، نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيارة متفحمة بالكامل يعتقد أنها كانت تقل الوزير وفي الخلف سيارة أخرى مقلوبة.


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