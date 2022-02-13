ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً بسلطنة عُمان بنهاية شهر أبريل الماضي إلى حوالي 7ر6 مليارات ريال عُماني أي ما نسبته 8ر9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 6ر16 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني، أوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من هذه الوحدات سجل ارتفاعًا بنسبة 3ر13% ليبلغ حوالي 6ر5 مليارات ريال عُماني.

كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 11% لتبلغ نحو 5 مليارات ريال عُماني بنهاية الشهر الرابع من العام الجاري.