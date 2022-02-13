 سلطنة عمان: ارتفاع أصول قطاع الصيرفة الإسلامية بنسبة 16.6% - بوابة الشروق
السبت 1 يوليه 2023 12:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

سلطنة عمان: ارتفاع أصول قطاع الصيرفة الإسلامية بنسبة 16.6%

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 10:56 ص | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 10:56 ص

ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً بسلطنة عُمان بنهاية شهر أبريل الماضي إلى حوالي 7ر6 مليارات ريال عُماني أي ما نسبته 8ر9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 6ر16 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني، أوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من هذه الوحدات سجل ارتفاعًا بنسبة 3ر13% ليبلغ حوالي 6ر5 مليارات ريال عُماني.

كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 11% لتبلغ نحو 5 مليارات ريال عُماني بنهاية الشهر الرابع من العام الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك